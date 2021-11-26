Привлечение еврооблигаций "Укрэнерго" на сумму 825 миллионов евро стало провальным из-за ручного вмешательства со стороны властей в распределение средств между предприятиями зеленой энергетики, результатом которого стало блокирование выплат в адрес компании ДТЭК ВИЭ.

Об этом заявил операционный директор компании Elementum Energy Александр Подпругін, находясь в Копенгагене на международной конференции, где обсуждаются перспективы развития возобновляемой генерации.

«На повестке дня – как ускорить так называемый зеленый переход, ведь сегодняшних темпов недостаточно для остановки изменения климата, то есть тех целей, которые поставил для себя Евросоюз», - сказал

"Сидя здесь в Копенгагене, очень трудно и неприятно возвращаться к повестке дня Украины, в которой пока стоит не вопрос развития, а скорее вопрос выживания отрасли», - добавил Подпругин.

Он указал, что у игроков рынка нет уверенности в том, что с индустрией состоятся расчеты в полном объеме за 2021 и 2020 года.

«В плане облигаций, которые получил «Укрэнерго» - они должны быть распределены в полном объеме. И те средства, которые все еще находятся на счетах «Укрэнерго» - это несколько миллиардов гривен, так же которые уже находятся на счетах «гарантированного покупателя», которые конечно необходимо как можно скорее погасить всю задолженность перед компаниями ДТЭК», - подчеркнул Подпругин.

Он указал, что история успеха «Укрэнерго» с выпуском этих бондов понемногу превращается в довольно громкий провал.

"Я могу сказать, что и мы как частный инвестор, крупнейший международный инвестор в украинскую возобновляемую генерацию, начинаем чувствовать эти отголоски невыплаты долгов за 2020 год одной компании», - сообщил топ-менеджер.

Он добавил, что компания получает звонки от международных финансовых институтов с просьбой объяснить как это повлияет на наши дальнейшие инвестиционные планы.

"И ответ есть такой – что пока эта ситуация не будет решена, то о дальнейшем финансировании проектов речь идти вряд ли будет», - отметил Подпругин.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед «зелеными» инвесторами из средств целевых «зеленых» еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.