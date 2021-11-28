Во многих областях Украины прогнозируется туман, поэтому ожидается ухудшения видимости на дорогах - в Укргидрометцентре раскрыли детали, кому стоит поберечься.
В воскресенье, 28 ноября, во многих областях Украины прогнозируется сильный туман. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра, пишет Politeka.net.
Так, туман накроет северные, большинство западных, центральные и южные области.
В пресс-службе ГСЧС в Украине также предупредили о тумане. В сообщении говорится, что видимость 200-500 м, из-за чего объявлен I уровень опасности, желтый.
Спасатели обратились к водителям, попросив их быть внимательнее, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать опасных маневров.
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Примечательно, не только водителям, но и пешеходам стоит быть аккуратными и внимательными. В частности, людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями вообще не рекомендуется выходить на улицу.
Пешеходам же нужно лучше смотреть по сторонам при переходе дороги.
Отметим, с понедельника температурные показатели останутся на уровне воскресных, но дожди пройдут уже по всей территории Украины.
28 ноября в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, ночью +1...+3 градуса, днем +8...+10 градусов.
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