В ночь с 28 на 29 ноября на Бурштынской ТЭС произошел выброс пара и смеси газов из топки котла энергоблока №7, сообщает пресс-служба станциий.



"Четыре работника получили ожоги. Рабочим была срочно оказана первая помощь и доставлена в больницу. Состояние людей оценивается медиками как стабильное. Инцидент произошел во время работы 7 энергоблока. По предварительным данным - из-за разрыва экранной трубы на котле. Причины и обстоятельства несчастного случая устанавливаются. Предприятие окажет пострадавшим всю необходимую помощь», - сообщила пресс-служба станции.



Станция работает в штатном режиме, отключение блока не повлияло на тепло - и энергоснабжение региона. Станция работает в составе 7-ми энергоблоков общей мощностью 1172 МВт. Бурштынская ТЭС скоординировала свои действия с "Укрэнерго". Для компенсации мощности был оперативно включен блок №4.



Также ночью энергетиками были оперативно ликвидированы последствия задымления на кровле над котлом блока № 8, площадью 2 кв. м. Пожар ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливаются.