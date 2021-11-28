Ситуация с карантином в стране изменилась. 28 ноября Минздрав расширил список регионов в "желтой" зоне и сократил "оранжевую".

Теперь в "желтой" зоне находятся пять областей: Тернопольская, Кировоградская, Закарпатская, Черновицкая и прибавилась Харьковская. В "оранжевой" остается один регион - Полтавщина. Об этом свидетельствуют обновленные данные Минздрава.

В "красной" зоне по-прежнему пребывает Киев и остальные 18 областей.

Отметим, по состоянию на утро 28 ноября в Украине зафиксировано 7 483 новых случаев COVID-19 за последние сутки. Больше всего украинцев заразилось коронавирусом в Киеве (549), Днепропетровской (698), Винницкой (548), Киевской (433) и Запорожской (415) областях.

Добавим, в Минздраве планируют изменить правила для "желтой" карантинной зоны. Вместо одной необходимой COVID-прививки, необходимо будет получить базовый курс вакцинации, чтобы избежать ограничений.

Сейчас в "желтых" регионах пока еще достаточно получения одной дозы для посещения общественных заведений, так и для работы персонала этих сфер в целом. Кроме того, в "желтой" зоне является обязательным масочный режим и социальная дистанция.

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