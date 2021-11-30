И. о. директора ГП «Гарантированный покупатель» Вадим Улида написал заявление об увольнении на фоне скандала с блокированием выплат долгов перед производителями "зеленой" электроэнергии.

Об этом сообщается на сайте госпредприятия.



"Исполняющий обязанности директора ГП «Гарантированный покупатель» Вадим Улида подал в Кабинет Министров Украины заявление об увольнении по собственному желанию в связи с ухудшением состояния здоровья", - сообщила госкомпания.

Накануне вечером Улида публично призвал Кабмин прояснить ситуацию с блокированием выплаты долгов перед компанией ДТЭК.

ДТЭК единственная из 800 компаний-производителей так и не получила выплаты по целевым "зеленым" оборотам.

Напомним, на счетах ГП "Гарантированный покупатель" находится 3,04 млрд грн, которые были предназначены для выплаты производителям "зеленой" энергетики. Эти деньги на выполнение условий "зеленого" кредита от ЕС должны были быть направлены на погашение долгов перед компанией ДТЭК. Однако по неизвестным причинам правительство заблокировало выплаты этой компании.

Предыдущий руководитель "Гарпока", отказавшийся выполнять, по его словам, указания премьер-министра Дениса Шмигаля блокировать выплаты ДТЭК, был уволен 13 ноября.