Ушел из жизни известный писатель-фантаст, по книгам которого снимали фильмы; в Сети выражают свои соболезнования, а также гадают, что могло стать причиной трагедии.
В пятницу, 3 декабря, стало известно о смерти писателя-фантаста Андрея Измайлова, передает Politeka.net. Он ушел из жизни в Санкт-Петербурге в возрасте 68 лет.
Сын писателя-фантаста Бориса Стругацкого, Андрей, написал в своем Фейсбук:
"Ушел Андрей Измайлов.
Один из любимых учеников Бориса Стругацкого. Прекрасный писатель, автор увлекательнейших и зубодробительных фантастических детективов, написанных к тому же совершенно оригинальным, ни на кого не похожим языком".
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Также автор поста добавил, что тот был отзывчивым и веселым человеком, и с ним было приятно порассуждать о фантастике и мире.
"Соболезную", "Светлая память…", "Потеря друга - это пробоина в душе, даже время не затянет. Прими соболезнование", - прокомментировали пользователи Сети.
Официальная причина смерти неизвестна, и в Сети стали гадать, что это коронавирус. Однако Борис Стругацкий опровергнул домыслы, написав о болезни печени писателя.
Отметим, Андрей Измайлов широкую известность получил в конце 80-х как автор интеллектуальных триллеров. Автора книг признали основоположником современного российского триллера, а два его романа, «Жмурки» и «Бой с тенью», экранизировали.
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