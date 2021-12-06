Политический эксперт Антон Малеев рассказал, почему он считает, что власть провалила отопительный сезон.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с Татьяной Резвин.

«У нас есть все риски того, что этот отопительный сезон пройдет для нас неблагоприятно. Если мы в начале года закладываем одну сумму на отопительный сезон, а в конце года она втрое превышает то, что мы заложили, то это означает, что вся служба просчиталась. А просчитаться она может в двух местах, она не сделала планово, что она должна была сделать за этот год. И даже бывшие министры энергетики все к этому артикулируют, что там был записан ряд действий по закупке, которые просто не были сделаны вовремя по тем ценам, которые были на тот момент», - подчеркнул Малеев.

Эксперт сказал, что второй момент – это когда аналитики просчитались с ценами, что менее вероятно, потому что они просто не закупили вовремя уголь и газ. Раз мы сейчас вынуждены покупать по более высокой цене, то значит служба, которая должна была сделать свою работу и не сделала, причинила вред государству, считает он, а за такое увольняют. В данном случае за это все ответственен министр энергетики, уверен он, который все это время был, и высшее руководство директората, которое внутри министерства.

«Эти люди привели на прямую к тому, что поставки были сорваны и этих людей надо увольнять. Но тут есть одна закавыка, один из главных менеджеров, который эту работу провалил, поскольку очень сильно боролся за должность в НАК «Нафтогаз». Кроме того, министр иностранных дел Кулеба сегодня обмолвился, что с тем, что происходит в Украине на сегодняшний день, то на следующую зиму мы вообще можем остаться без поставок российского газа, поскольку будет запущен «Северный поток-2». А это риск, который надо было уже учитывать этой зимой, не говоря уже о следующей зиме», - резюмировал Малеев.

Как сообщает Politeka, ранее он спрогнозировал прохождение нынешнего отопительного сезона.

Также Politeka сообщала, что Скаршевский подверг нынешний состав правительства критике за непрофессионализм.