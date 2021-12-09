Кабинет министров хочет ввести ответственность за публичное отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины - названы суммы штрафов.

Кабмин предлагает ввести штрафы за нарушение, касающееся отрицания российской агрессии против Украины. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на заседание правительства 9 декабря.

Кабинет министров обнародовал два законопроекта, которые подготовило Министерство иностранных дел.

Согласно первому документу, нарушением признается публичное отрицание агрессии РФ, оккупации украинский территорий, попыток РФ легитимизовать аннексию.

Таким образом власти собираются противостоять провокациям.

Вторым законопроектом хотят внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, создав новую статью, а именно планируется ввести штрафы за вышеуказанное нарушение.

Так, суммы будут составлять от 1000 до 2000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть - от 17 до 34 тыс. грн, а за повторное такое правонарушение в течение года – от 2000 до 3000 минимумов доходов - от 34 до 51 тыс. грн. Таким образом, штрафы могут составить от 17 до 51 тысячи гривен.

От действия закона не уйдут национальные и иностранные публичные деятели, чиновники и политики.

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