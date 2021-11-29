Украинскому бизнесу решили прикрутить гайки - если закон будет принят, ужесточится наказание касательно налоговой и аудиторской отчетности.

Кабмин одобрил законопроект о повышении штрафов во время заседания 17 ноября, передает Politeka.net.

Документом расширяется объем ответственности за нарушение порядка представления налоговой отчетности. Также увеличивается перечень субъектов, к которым будет применяться такая ответственность. Но самое главное, вырастут штрафы.

Вместо 85-255 гривен нарушители будут платить от 1 700 до 2 550 гривен за первый случай. За повторный подобный эпизод в течение года наказание составит уже от 2 550 до 4 250 гривен. То есть размер штрафов вырастет более чем в 15 раз.

Нововведение состоит в том, что теперь можно привлечь к ответственности не только за отсутствие налогового учета или нарушение порядка его ведения, но и за нарушение порядка представления налоговой отчетности.

Штрафы будут начисляться как предприятиям, учреждениям, организациям, так и ФЛП. Также в перечень попадут самозанятые лица, которые могут нанимать до четырех работников и подают декларацию об имущественном положении и доходах.

Штраф можно будет ждать за неподачу: налоговой декларации плательщика единого налога (причем вне зависимости от группы, с I по IV); декларации ФЛП; налоговой декларации по налогу на прибыль предприятия; налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость.

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