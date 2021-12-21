Такой неутешительный прогноз на своей странице в Facebook озвучил глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики КГГА Константин Яловой.
Ключевой проблемой является критическое состояние сетей, в которых изначально не достаточно очищенная жидкость дополнительно загрязняется. Так, до 90% заборов из водопровода выявляют превышенные показатели солей, железа, марганца, хлора и других веществ.
Украинские гигиенические требования к питьевой воде проверяют ее на 86 загрязняющих веществ. В ЕС контролируют содержание не менее 100 веществ.Соответственно отличается и стоимость услуги.
В 21 веке ценность этого ресурса в мире будет только расти, потому нужно инвестировать значительные средства в модернизацию системы водоснабжения. Климатические изменения и засуха также являются проблемой.
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"В итоге, чтобы иметь питьевую воду нормального качества, Украина должна инвестировать значительные средства в модернизацию системы водоснабжения и другие связанные вещи. Причем надо делать это уже сегодня, ведь в XXI веке ценность этого ресурса в мире будет только расти", - добавляет он.
Напомним, Днепр на грани экологической катастрофы, в реке нашли опасные вещества.
Как сообщала Politeka, Днепр заполонили экзотические обитатели: нашествие медуз показали на видео.
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