Украина к 2050 году может быть вынуждена начать импортировать питьевую воду - сегодня в 9 случаях из 10 водопроводная вода, которой мы пользуемся, содержит вредные примеси.

Такой неутешительный прогноз на своей странице в Facebook озвучил глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики КГГА Константин Яловой.

Ключевой проблемой является критическое состояние сетей, в которых изначально не достаточно очищенная жидкость дополнительно загрязняется. Так, до 90% заборов из водопровода выявляют превышенные показатели солей, железа, марганца, хлора и других веществ.

Украинские гигиенические требования к питьевой воде проверяют ее на 86 загрязняющих веществ. В ЕС контролируют содержание не менее 100 веществ.Соответственно отличается и стоимость услуги.

В 21 веке ценность этого ресурса в мире будет только расти, потому нужно инвестировать значительные средства в модернизацию системы водоснабжения. Климатические изменения и засуха также являются проблемой.

"В итоге, чтобы иметь питьевую воду нормального качества, Украина должна инвестировать значительные средства в модернизацию системы водоснабжения и другие связанные вещи. Причем надо делать это уже сегодня, ведь в XXI веке ценность этого ресурса в мире будет только расти", - добавляет он.

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