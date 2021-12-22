Юрист из Чикаго опубликовал снимок на своей странице в сети Twitter. Необычный кадр настолько сильно впечатлил его, что мужчина начал у пользователей сети спрашивать: "Что это?".
На фото, которое разместил американец, изображено идеально круглое отверстие, прорезанное в густом лесном массиве.
Пользователи соцсетей начали делиться предположениями — что это означает? Кто-то предположил, что на фото запечатлена нора хоббита, некоторые вспомнили культовый сериал "Твин Пикс", кто-то назвал дыру результатом лазерных учений НАСА. Были и те, кто сравнил эту дыру с порталом в другой мир.
В действительности же дыра оказалась арт-инсталляцией, автор которой – художник из Финляндии Антти Лайтинен. В его профиле в Instagram можно найти публикации, где видно, как он работает над дырой, а также фото других работ.
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Лайтинен сделал дыру с помощью садовых секаторов. Художник работал, стоя на лестнице, а его помощник наблюдал издалека, чтобы убедиться, что получается идеальный круг. Прибитая к дереву и вращающаяся вокруг своей оси измерительная палка помогла сделать правильную геометрическую фигуру.
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