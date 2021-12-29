В Киеве и Киевской области не будут проводить плановые работы на электросетях с отключением света с 29 декабря до 10 января.

Об этом сообщили пресс-службы компаний ДТЭК Киевские электросети и ДТЭК Киевские региональные электросети.

«Мы корректируем график плановых работ на период с 29 декабря по 10 января: плановые работы для усиления инфраструктуры сетей не будут проводиться – свет для этого не будет отключаться», - говорится в сообщениях операторов систем распределения Киеве и Киевской области.

Вместе с тем, в компаниях отметили, что аварийные бригады продолжат работать в круглосуточном режиме, чтобы возвращать свет в случае аварий или непогоды.

«ДТЭК – надежная и ответственная компания, которая заботится о своих клиентах и понимает, что бесперебойное электроснабжение – это тепло и уют в праздничные дни», - подытожили в компании.