В Киеве пьяный водитель на BMW сбил 12-летнего ребенка на переходе и скрылся.

От удара ребенка подбросило в воздух. Камеры видеонаблюдения зафиксировали ДТП, полицейские оперативно нашли BMW на АЗС.

“Около 21 часа автомобиль BMW на скорости совершил наезд на 12-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Виновник с места происшествия скрылся, даже не остановившись”, — говорится в заметке.

Водитель оказался пьяным, он задержан, а машина отправлена на арестплощадку.

Мальчик госпитализирован в больницу. Следствие продолжается.

К слову, в Киевской области подросток угнал автомобиль и врезался в дерево - появились детали ДТП.

14-летний парень за рулем Hyundai в направлении села Федоровка, не справился с управлением и врезался в дерево - машина перевернулась.

Машину подросток взял без разрешения отца.

В результате аварии 14-летний парень получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

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