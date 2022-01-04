От удара ребенка подбросило в воздух. Камеры видеонаблюдения зафиксировали ДТП, полицейские оперативно нашли BMW на АЗС.

“Около 21 часа автомобиль BMW на скорости совершил наезд на 12-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Виновник с места происшествия скрылся, даже не остановившись”, — говорится в заметке.

Водитель оказался пьяным, он задержан, а машина отправлена на арестплощадку.

Мальчик госпитализирован в больницу. Следствие продолжается.

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К слову, в Киевской области подросток угнал автомобиль и врезался в дерево - появились детали ДТП.

14-летний парень за рулем Hyundai в направлении села Федоровка, не справился с управлением и врезался в дерево - машина перевернулась.

Машину подросток взял без разрешения отца.

В результате аварии 14-летний парень получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Напомним, что масштабный сбой в работе транспорта: названы причины ЧП в Киеве.

Как Politeka писала, мощный пожар вспыхнул в Киеве, огонь перекинулся на кафе.

Также Politeka сообщала, что вандалы разрисовали знаменитый памятник в киевском парке, фото.