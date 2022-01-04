От удара ребенка подбросило в воздух. Камеры видеонаблюдения зафиксировали ДТП, полицейские оперативно нашли BMW на АЗС.
“Около 21 часа автомобиль BMW на скорости совершил наезд на 12-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Виновник с места происшествия скрылся, даже не остановившись”, — говорится в заметке.
Водитель оказался пьяным, он задержан, а машина отправлена на арестплощадку.
Мальчик госпитализирован в больницу. Следствие продолжается.
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К слову, в Киевской области подросток угнал автомобиль и врезался в дерево - появились детали ДТП.
14-летний парень за рулем Hyundai в направлении села Федоровка, не справился с управлением и врезался в дерево - машина перевернулась.
Машину подросток взял без разрешения отца.
В результате аварии 14-летний парень получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
Напомним, что масштабный сбой в работе транспорта: названы причины ЧП в Киеве.
Как Politeka писала, мощный пожар вспыхнул в Киеве, огонь перекинулся на кафе.
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