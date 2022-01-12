За период с сентября по декабрь прошлого года ДТЭК Энерго несмотря на глобальный дефицит и рекордные цены на мировых рынках импортировал 880 тысяч тонн угля
Об этом сообщает ДТЭК Энерго на своей странице Facebook, передает РБК-Украина.
«Только в декабре компанией было импортировано 423 тыс. т топлива, из которых львиная доля – поставки морем. В прошлом месяце для нужд ТЭС ДТЭК Энерго было импортировано 5 из 9 судов «Панамакс» с углем из США и Колумбии. Кроме судовых поставок, компания импортирует из Польши. В августе ДТЭК Энерго подписало два соглашения на поставку совокупно 340 тысяч т энергетического угля из этой страны», - говорится в заметке компании.
Также ДТЭК сообщил, на сегодня объемы уже законтрактованного в предыдущие периоды компанией импортного топлива из США, Польши и Казахстана значительно превысили 1 млн т.
В компании отметили, что импортные поставки угля являются временной мерой, необходимой для стабильного прохождения отопительного сезона. Поэтому традиционно для ДТЭК приоритетной остается добыча на украинских шахтах. Это все позволило в разгар отопительного сезона и несмотря на работу максимальным составом оборудования увеличить объемы угля на складах ТЭС ДТЭК Энерго.
Как менялось лицо Аллы Пугачевой после пластических операций: "Такая разная..."
Победительница "Голосу країни" расставила точки относительно "романа" с Даном Баланом: "Эти отношения..."
Эктор Хименес-Браво из «Мастер Шеф» заговорил о беременности Могилевской: «Такое лучше…»
"Дошли до грани": Геля из СВ-шоу откровенно рассказала о ссорах и близости с Данилко
"Будем с вами видеться реже": Ольга Мартыновская огорошила своих поклонников
"По состоянию на 11 января они составили 451 тыс. т, хотя еще 31 декабря прошлого года они были на уровне 276 тыс. т» - отметили в компании.
Ранее СМИ со ссылкой на данные Минэнерго сообщали, что ДТЭК Энерго за последнюю неделю увеличил запасы угля на складах собственных ТЭС на 32%.