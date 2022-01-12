За период с сентября по декабрь прошлого года ДТЭК Энерго несмотря на глобальный дефицит и рекордные цены на мировых рынках импортировал 880 тысяч тонн угля

Об этом сообщает ДТЭК Энерго на своей странице Facebook, передает РБК-Украина.

«Только в декабре компанией было импортировано 423 тыс. т топлива, из которых львиная доля – поставки морем. В прошлом месяце для нужд ТЭС ДТЭК Энерго было импортировано 5 из 9 судов «Панамакс» с углем из США и Колумбии. Кроме судовых поставок, компания импортирует из Польши. В августе ДТЭК Энерго подписало два соглашения на поставку совокупно 340 тысяч т энергетического угля из этой страны», - говорится в заметке компании.

Также ДТЭК сообщил, на сегодня объемы уже законтрактованного в предыдущие периоды компанией импортного топлива из США, Польши и Казахстана значительно превысили 1 млн т.

В компании отметили, что импортные поставки угля являются временной мерой, необходимой для стабильного прохождения отопительного сезона. Поэтому традиционно для ДТЭК приоритетной остается добыча на украинских шахтах. Это все позволило в разгар отопительного сезона и несмотря на работу максимальным составом оборудования увеличить объемы угля на складах ТЭС ДТЭК Энерго.

"По состоянию на 11 января они составили 451 тыс. т, хотя еще 31 декабря прошлого года они были на уровне 276 тыс. т» - отметили в компании.

Ранее СМИ со ссылкой на данные Минэнерго сообщали, что ДТЭК Энерго за последнюю неделю увеличил запасы угля на складах собственных ТЭС на 32%.