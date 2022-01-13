Украину облетела печальная весть - во Львове скончался народный артист Украины, актер театра имени Марии Заньковецкой Евгений Федорченко, артисту было 75 лет.

О смерти Федорченко сообщила его дочь Елена на своей странице в Facebook. Федорченко побывал на гастролях во многих странах и объездил всю Украину.

"Папочка, как же больно. Люблю", - написала Елена.

Почтил память артист мэр Львова Андрей Садовой, который написал на своей страничке в социальных сетях: "Артист, каждое появление которого на сцене или экране было триумфом актерского искусства. Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память".

Евгений Федорченко родился в 1946 году в Старосамборском районе. Он окончил дирижерский факультет Самборского культурно-образовательного училища, а затем Киевский государственный институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого.

10 сентября 1992 года Евгений Федорченко стал Заслуженным артистом Украины (за значительный личный вклад в развитие украинского искусства, высокое профессиональное мастерство), а 20 января 2006 года — Народным артистом Украины. В 2007 году ему присвоили звание "Мастер сцены". Артист писал стихи и пьесы.

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