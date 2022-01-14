Компания ДТЭК для стабильной работы энергосистемы в отопительный сезон законтрактовала дополнительное 10-е судно американского угля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера компании, менеджера по стратегическим коммуникациям Александра Шевелева в Facebook.

"Вся страна видит рекордные объемы импорта угля из США и Колумбии и сверхусилия шахтёров и энергетиков ДТЕК, чтобы зимой у всех был свет и тепло... В отличие от остальных энергогенерирующих компаний, все ТЭС ДТЭК обеспечены углем, работают на полную мощность и покрывают все пики потребления. Мы привезли уже 8 из 9 суден с импортным углем, 10-е судно уже законтрактовано", - сообщил Шевелев, комментируя высказывания председателя комитета по ТЭК Андрея Геруса в интервью "Экономической правде".

В интервью Герус возложил ответственность за энергетический кризис на генерирующие компании, которые якобы не сформировали запасы угля.

"Новое интервью Андрея Геруса - новые попытки назначить виновных и снять c себя ответственность за проблемы энергетической отрасли. Очень жаль, что несмотря на всё, что ДТЭК сделала для прохождения отопительного сезона и сохранения стабильного электроснабжения в Украине, на компанию продолжают осуществлять нападки и безосновательно обвинять", - добавил Шевелев.

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