Работники "ДТЭК Донецкие электросети", "ДТЭК Киевские региональные электросети" и "ДТЭК Киевские электросети" восстановили электроснабжение всем украинцам в 751 населенном пункте, из-за плохих погодных условий 14-15 января остались без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.
"Аварийные бригады работали круглосуточно для того, чтобы как можно быстрее преодолеть последствия непогоды и вернуть электроснабжение всем клиентам. Благодаря усиленной работе аварийных бригад, операторам системы распределения удалось восстановить подачу света всем клиентам в 751 населенном пункте менее, чем за 2 суток при условии неблагоприятных погодных условий", - отмечают в "ДТЭК Сети".
В компании отмечают, что в результате сильных порывов ветра 14-15 января было выведено из строя 406 линий и более 7 тыс. трансформаторных подстанций в Киевской и Донецкой областях и г. Киев. К ликвидации последствий непогоды операторы системы распределения привлекли 247 аварийных бригад.
В "ДТЭК Сети" сообщают, что больше всего пострадала от непогоды Киевская область. Здесь из-за порывов ветра и падения веток на линии электропередачи были повреждены 301 линия и 6 тыс. трансформаторных подстанций. Это привело к тому, что 307 городов и поселков региона осталось без электроснабжения полностью. Еще 354-частично. Для того, чтобы оперативно ремонтировать линии "ДТЭК Киевские региональные электросети" привлекли 115 собственных аварийных бригад и 17 бригад подрядных организаций.
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Еще 90 населенных пунктов осталось без света в Донецкой области. Там на борьбу с последствиями стихии направили 98 бригад "ДТЭК Донецкие электросети".
В компании сообщают, что работы осложнялись тем, что специалисты не могли подняться на высоту опор - шквальный ветер не позволял безопасно работать с автоподъемниками. В Киеве последствия аварии были полностью ликвидированы до конца дня 15 января, а в Киевской и Донецкой областях - 16 января.
Как сообщалось, ранее в Киевской области специалисты ДТЭК восстановили электроснабжение в более 350 населенных пунктов, обесточенных из-за непогоды. Задействованы все 75 аварийных бригад, а также подрядные организации.