Об этом говорится в сюжете телеканала СК1. Видео с камер наблюдения выложили в социальные сети сами потерпевшие. Инцидент с кражей овощей произошел на Старый Новый год.
В здании тогда сломался кодовый замок на входной двери, и в подъезд мог зайти любой. Кроме того, в тот день на этаже пострадавшего была открыта металлическая решетка, и подростки смогли подойти к двери квартиры, чтобы спеть колядку.
Но хозяин квартиры не захотел открывать ребятам и слушать песню, поэтому вместо сладостей подростки решили забрать лук и картофель.
Когда владелец овощей обнаружил пропажу, то обратился к соседям, а те выложили видео с камер в соцсети. Также жители подъезда предположили, что ребята просто таким образом захотели "напакостить" негостеприимному мужчине.
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В интернете малолетних похитителей картофеля и лука быстро узнали, и подростки после такой славы решили вернуть овощей еще больше чем украли. Однако тот не принял ни извинений молодых людей, ни их подношений.
Также в Житомире произошел и другой случай с мстительными колядовальщиками. Несовершеннолетние колядники колотили ногами по заборам и вырвали домофон людям, которые не открыли им дверь.
За действия буйных колядовальщиков будут отвечать их родители, которым придется заплатить штраф.
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