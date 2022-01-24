"В 2019 году ДТЭК первым в Украине принял и начал реализацию ESG-стратегии. Приобщение к инициативе показателей капитализма заинтересованных сторон - является важным шагом для ДТЭК и призывом к украинскому бизнес-сообществу присоединяться к глобальному тренду в сфере экологической, социальной и управленческой отчетности", - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко по результатам круглого стола на виртуальной дискуссии Davos Agenda 2022, организованном Всемирным экономическим форумом.

Инициатива метрик капитализма заинтересованных сторон Всемирного экономического форума, начатая 20 января и поддержанная более сотней компаний и организаций во всем мире, среди которых, кроме ДТЭК: Acciona, Chevron, Dell Technologies, Royal Dutch Shell, Enel, Eni, IBM Corporation, Nestle, Siemens AG, Sony, SAP, Schneider Electric, PayPal и другие.

Рабочая группа по инициативе определила основной набор соответствующих показателей ESG и рекомендовала раскрытие информации, которую компании должны отражать в основных отчетах на постоянной основе. Эти показатели капитализма заинтересованных сторон согласованы с программой ООН по устойчивому развитию.