Сразу три семьи за два дня в Харькове столкнулись с одинаковой проблемой, сообщается в выпуске ТСН.Ранок. В местной больнице рассказали, что за пару дней к ним из-за опасных развлечений попали трое маленьких пациентов.

Первыми в «скорую» обратились родители 6-летнего мальчика, у которого не проходил кашель. Ребенка, продолжавшего непрерывно кашлять, госпитализировали. Во время обследования врачи обнаружили у него в трахее застрявшую монету.

Затем с аналогичной проблемой в больницу обратились родители еще двоих детей: 2-летней девочки и 4-летнего мальчика. У них монеты обнаружили уже в желудках.

Врачам удалось помочь всем маленьким пациентам, причем никому из них не понадобилась операция: монеты достали при помощи эндоскопа.

В данный момент дети остаются под наблюдением врачей в больнице, однако медики обещают отпустить их домой уже через сутки.

Стоит отметить, что бесконтрольные игры с мелкими предметами могут быть опасными для маленьких детей, поэтому их не стоит оставлять без присмотра в такие моменты.

Ранее сообщалось, что украинцу понадобилась операция из-за шариковой ручки, которую он на спор проглотил во время празднования Нового года. Инцидент произошел во Львовской области. Отмечалось, что операция прошла успешно и врачи смогли достать ручку из желудка парня.

Напомним, в Киеве сбили ребенка прямо на переходе, момент попал на видео.

Как сообщала Politeka, молодой украинец проглотил ручку ради спора с друзьями.

Также Politeka писала, что пьяный водитель с ребенком в салоне врезался в отбойник.