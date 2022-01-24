Сразу три семьи за два дня в Харькове столкнулись с одинаковой проблемой, сообщается в выпуске ТСН.Ранок. В местной больнице рассказали, что за пару дней к ним из-за опасных развлечений попали трое маленьких пациентов.
Первыми в «скорую» обратились родители 6-летнего мальчика, у которого не проходил кашель. Ребенка, продолжавшего непрерывно кашлять, госпитализировали. Во время обследования врачи обнаружили у него в трахее застрявшую монету.
Затем с аналогичной проблемой в больницу обратились родители еще двоих детей: 2-летней девочки и 4-летнего мальчика. У них монеты обнаружили уже в желудках.
Врачам удалось помочь всем маленьким пациентам, причем никому из них не понадобилась операция: монеты достали при помощи эндоскопа.
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В данный момент дети остаются под наблюдением врачей в больнице, однако медики обещают отпустить их домой уже через сутки.
Стоит отметить, что бесконтрольные игры с мелкими предметами могут быть опасными для маленьких детей, поэтому их не стоит оставлять без присмотра в такие моменты.
Ранее сообщалось, что украинцу понадобилась операция из-за шариковой ручки, которую он на спор проглотил во время празднования Нового года. Инцидент произошел во Львовской области. Отмечалось, что операция прошла успешно и врачи смогли достать ручку из желудка парня.
Напомним, в Киеве сбили ребенка прямо на переходе, момент попал на видео.
Как сообщала Politeka, молодой украинец проглотил ручку ради спора с друзьями.
Также Politeka писала, что пьяный водитель с ребенком в салоне врезался в отбойник.