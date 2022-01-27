Выпускникам школ и их родителям раскрыли стоимость платных тестов внешнего независимого тестирования (ВНО, ЗНО) в этом году - сколько придется заплатить, читайте далее.

Стоимость платных тестов ЗНО в этом году будет составлять от 300 гривен для тех, кто желает сдать более чем пять предметов. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Освіта.ua.

В приказе от 27 января 2022 года говорится, что стоимость платной услуги формирует Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО). Цена зависит отдельно для предметов, сертификационные работы, которых содержат задания открытой формы с развернутым ответом, и отдельно для предметов, сертификационные работы которых не содержат таких заданий.

Так, за дополнительную сдачу английского, немецкого, французского, испанского языков придется заплатить 789 грн (включая налог на добавленную стоимость – 131,50 грн), а за историю Украины, физику, химию, биологию, географию – 354 грн (налог - 59,00 грн).

Заказать услугу возможно с 4 по 14 марта после регистрации для участия в тестировании по пяти предметам за счет госбюджета, а кто хочет больше - нужно заказать на специальном сервисе через Информационную страницу участника ЗНО, созданную на сайте УЦОКО.

Оплата проводится за безналичный расчет через электронную платежную систему или терминалы самообслуживания.

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