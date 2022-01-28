Рябчук, расстрелявший в ночь на 27 января десятерых человек (девять сослуживцев и одного гражданского), пять из которых погибли на месте, вырос в селе Броски Измайловского района Одесской области. Учился парень на отлично, участвовал в олимпиадах, после колледжа добровольно пошел в армию, так как обладал хорошими физическими данными и желанием защищать страну. Односельчане Артема не верят, что он мог учинить столь жестокую расправу, пишет "КП в Украине".

Так, сосед Рябчука, с детства хорошо знавший и парня, и его семью, говорит, на него "эти действия вообще не похожи".

"Не представляю, как нужно было разозлить Артема, чтобы он пошел на такое. Парень – из верующей семьи. Вместе с родными постоянно ходили на церковные службы. Вел образцовый образ жизни – не пил, не курил, не ходил на дискотеки. Всегда был общительный и позитивный... Его папа умер пару лет назад, а мама всегда была домохозяйкой. Еще есть сестра – она уехала в Россию и вышла там замуж", - рассказал житель села Броски и добавил, что мать, видимо, не знала о проблемах сына в армии и говорила, что ему там нравится.

При этом сам Артем жаловался нескольким друзьям, что во время службы его стали обзывать «шестеркой» и «стукачом» после одного неприятного инцидента. Видимо, он не выдержал регулярное унижение со стороны сослуживцев.

Бывшая сокурсница Рябчука рассказала, что у парня были большие планы на будущее. После армии он мечтал стать агрономом.

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