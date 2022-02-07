Некоторые представителя зодиакального созвездия столкнутся с временными трудностями и необходимостью принимать важные жизненные решения в феврале. Об этом сообщает Ftimes.
Овен
Овны будут склонны к ошибкам в феврале. Каждое решение окажется неверным, если Овны будут продолжать использовать старые методы. В некоторых случаях стоит отпустить ситуацию, которая идет не так. Это поможет не разочароваться в собственных силах окончательно.
Скорпион
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В конце зимы Скорпионы будут чувствовать себя опустошенными и несчастными. Один из самых полезных жизненных навыков в феврале - умение оперативно выбрасывать из головы плохие мысли и воспоминания. Постарайтесь мыслить позитивнее.
Весы
У Весов начнется период материальных проблем. В феврале им будет казаться, что количество неприятностей растет в геометрической прогрессии. Деньги будут просто утекать сквозь пальцы, и Весы будут к этому совсем не готовы. Астрологи советуют воздержаться от необдуманных покупок.
Напомним, что трем знакам Зодиака непременно повезет в феврале.
Как сообщала Politeka, конец зимы перевернет жизнь трех знаков Зодиака с ног на голову.
Также Politeka писала, что три знака Зодиака покинет финансовая удача в 2022 году.