Некоторым знакам Зодиака февраль обещает неприятности - проверьте, есть ли ваш знак в списке, и узнайте, как пережить "черную полосу", выйдя из нее без потерь.

Некоторые представителя зодиакального созвездия столкнутся с временными трудностями и необходимостью принимать важные жизненные решения в феврале. Об этом сообщает Ftimes.

Овен

Овны будут склонны к ошибкам в феврале. Каждое решение окажется неверным, если Овны будут продолжать использовать старые методы. В некоторых случаях стоит отпустить ситуацию, которая идет не так. Это поможет не разочароваться в собственных силах окончательно.

Скорпион

В конце зимы Скорпионы будут чувствовать себя опустошенными и несчастными. Один из самых полезных жизненных навыков в феврале - умение оперативно выбрасывать из головы плохие мысли и воспоминания. Постарайтесь мыслить позитивнее.

Весы

У Весов начнется период материальных проблем. В феврале им будет казаться, что количество неприятностей растет в геометрической прогрессии. Деньги будут просто утекать сквозь пальцы, и Весы будут к этому совсем не готовы. Астрологи советуют воздержаться от необдуманных покупок.

Напомним, что трем знакам Зодиака непременно повезет в феврале.

Как сообщала Politeka, конец зимы перевернет жизнь трех знаков Зодиака с ног на голову.

Также Politeka писала, что три знака Зодиака покинет финансовая удача в 2022 году.