ДТЭК Энерго в этом году будет работать над тем, чтобы увеличить добычу угля на 0,5 млн тонн до 17,5 млн. Это позволит обеспечить потребности тепловой генерации.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Несмотря на временный вынужденный импорт угля, вызванный дополнительной нагрузки на наши ТЭС, собственная добыча для нас является приоритетом. Если в январе мы импортировали 315 тыс. т топлива, за этот же период наши горняки подняли на-гора более 1,5 млн т собственного угля. Всего же в этом году планируем нарастить объемы добычи до 17,5 млн т.», - говорится в сообщении пресс-службы.

В ДТЭК напомнили, что на шахтах компании в 2021 году добыли почти 17 млн т угля марки «Г».

Как сообщали СМИ, по данным Минэнерго в январе на украинских шахтах было добыто более 2,5 млн т угля. Государственные шахты сократили добычу до 330 тыс. т, на 6% меньше предусмотренного плана.