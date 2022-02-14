Номакула работала в "глянцевых" журналах, вела телешоу, песочащие слухи и сплетни о знаменитостях, написала роман "Сирена", играла в сериалах и фильмах.

49-летняя южноафриканская актриса Номакула "Кули" Робертс скончалась в среду вечером 9 февраля. Ее близкая подруга рассказала, что она разговаривала с Робертс всего за несколько часов до ее смерти, и артистка казалась "сонной".

Об этом сообщают национальные СМИ со ссылкой на окружение телезвезды.

Обстоятельства и причины не обозначены, но один из друзей артистки отметил в комментарии, что в последнее время Кули выглядила без сил и жаловалась на головные боли. Есть также информация, что ей стало плохо во время съемок и она потеряла сознание. На место прибыли медики, но реанимировать Кули Робертс уже не смогли.

"Мы смиренно просим вас уважать нашу потребность в уединении, пока мы переживаем этот трудный период скорби и исцеления. Мы просим вас, пожалуйста, помолитесь за ее душу", - говорится в сообщении ее семьи.

Номакула работала в "глянцевых" журналах, вела телешоу, песочащие слухи и сплетни о знаменитостях, написала роман "Сирена", играла в сериалах и фильмах. В том числе - в прошлогодней драмедии Netflix "Анджелина", героиня которой узнав, что смертельно больна, отправляется в кругосветное путешествие.



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