В 1973-м его музыка прозвучала в ленте на хинди Nanha Shikari, тогда как через три года случился и первый серьезный прорыв - картина Zakhmi.

В ночь на среду в госпитале в Мумбаи скончался король индийского диско, один из главных композиторов классических болливудских картин Баппи Лахири, певец, актер, мультиинструменталист, продюсер.

Об этом сообщает Press Trust of India.

Причиной смерти Баппи стала остановка дыхания - обструктивное апноэ. В клинике уточнили, что артист умер во сне около полуночи.

Многие деятели высказывают слова поддержки семье Баппи и вспоминают его лишь хорошими словами.

"Музыка Баппи Лахири была всеобъемлющей, прекрасно выражая разнообразные эмоции. Люди разных поколений любили его произведения. Всем будет не хватать его живой натуры. Опечален его кончиной. Соболезнования его семье и поклонникам", - написал бывший премьер Индии Нарендра Моди.

Настоящее имя Баппи - Алокеш. Родился 27 ноября 1952 года в Калькутте в музыкальной семье. Его отец и мать были известными в стране певцами. Играть на музыкальных инструментах начал уже три года.

Баппи стал огромной величиной в 80-90-х, первым начав сочинять диско с национальным колоритом. В его фильмографии: легендарнейший "Танцор диско", "Танцуй, танцуй" ("Танцор диско 2"), "Коммандос", "Жертва во имя любви", "Танцоры рока", "Преданный слуга", "Пьяница", "Сутенёр поневоле", и несколько сотен проектов.

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