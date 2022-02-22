Дожил почти до 100 лет, и заслужил множество наград.

Последний ветеран ВОВ из Арциза, не дожил до 100 лет совсем немного

О том, что внезапно остановилось сердце фактически последнего живого участника ВОВ, проживающего в Арцизе, который неожиданно скончался на 97-м году жизни, Ивана Васильевича Мартынюка, попавшего на фронт в возрасте 17-ти лет, и вернувшегося домой с многочисленными наградами, пишет " Бессарабия-INFORM ".

Как известно из краткой биографии ветерана, сразу после 4-месячной "учебки" солдата направили в разведку полка, где назначили старшим диверсионной группы. Иван Васильевич поучаствовал в боях на Прибалтийском фронте, в составе 498-го стрелкового полка, и именно тогда получил тяжелое ранение. Более 3-х месяцев Мартынюк восстанавливал силы в госпитале, после чего уехал домой, на Львовщину, для продолжительного лечения.

В 1992-м году Иван Васильевич решил переехать в Арциз, совместно с супругой Варварой, с которой прожил в брачном союзе более 60 лет.

Награды ветерана: "За отвагу"/"За мужество"/ордена "Великой Отечественной Войны" и "Красной звезды", не считая множества памятных и юбилейных знаков.

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