В США в возрасте 57 лет умер один из основателей группы Screaming Trees Марк Ланеган. Соответствующее сообщение появилось в официальном аккаунте певца в Twitter. Весной прошлого года тяжело переболел COVID-19, на время потеряв слух и способность передвигаться.
"Он был эпохой. Наш любимый друг Марк Ланеган скончался сегодня утром в своем доме в Килларни, Ирландия. Любимому певцу, автору песен и музыканту было 57 лет, у него осталась жена Шелли. На данный момент другой информации нет. Мы просим уважать частную жизнь семьи", - сказано в сообщении.
Марк Уильям Ланеган родился 25 ноября 1964 года в Элленсберге, штат Вашингтон. Карьеру начал в 1985-м как один из основателей гранж-группы Screaming Trees, ставшую, наряду с Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam и Soundgarden, важным элементом феномена гранж-волны Сиэтла. Их дебютный мини-альбом вышел в том же году.
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Коллектив прекратил свое существование в 2000 году. После этого певец Марк Ланеган записал восемь сольных альбомов и сотрудничал с другими известными музыкантами.
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