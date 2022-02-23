В некоторых поездах абсолютно игнорируются правило о запрете курения. На нарушения и замечания не реагируют проводники, они сами тоже курят с пассажирами. Об этом сообщается на странице Facebook "Общественный контроль Укрзализныци".
Речь идет о поезде 738 "Киев – Запорожье" (Интерсити). От привычного Интерсити этот экспресс отличается не только тем, что это не корейский электропоезд, а поезд с обычными вагонами-трансформерами, а еще и тем, что в нем невозможна комфортная поездка.
"Там постоянно курят в тамбурах вагонов, и не только пассажиры, но и проводники, отчего дышать в вагонах, даже в закрытом купе, невозможно", - сказано в сообщении.
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Во Львове нашли очень информативный плакат по поводу действий, если вам мешает табачный дым в общественных местах.
Если проводник вагона не реагирует на ваше обращение по курению в тамбурах или туалетах вагонов, то обращайтесь немедленно (прямо во время поездки) на горячую линию Укрзализныци по телефону 0800-503-111 или через личные сообщения в Фейсбук-мессенжере.
Напомним, Укрзализныця убрала кондиционеры в поезде: "29 часов едет по жаркому солнцу".
Как писала Politeka, поезд "Укрзализныци" остановили и атаковали, кадры последствий.
Также Politeka рассказывала, что Укрзализныця вляпалась в скандал с новым поездом, видео.