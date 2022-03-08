Все под контролем, но возможны провокации российских оккупантов.

В нескольких осажденных городах нашей страны продолжается эвакуация

О текущем статусе эвакуации, включая сведения о действующих, так называемых "зеленых коридорах" в зонах активных боевых действий, подробно информирует Telegram-канал " Труха ".

Из города Ирпень начат следующий этап эвакуации мирного населения в столицу Украины, и за все это время, помощь смогли оказать почти 3 000 гражданских лиц.

Эвакуация из Романовки, также в Киев, продлится до 5 часов вечера вторника, 8-е марта: здесь людей ожидают автобусы.

Эвакуационная колонна из Сум движется согласно ранее составленному плану.

Из Запорожья в Мариуполь выехала колонна автобусов, также для эвакуации, попутно отправлен груз разнообразной гуманитарной помощи.

Что касается Чернигова, то исходя из слов председателя Черниговской ОГА, Вячеслава Чауса, сегодня продолжат выезд из города отдельными группами: "Мы посмотрим на возможность организованного выезда, у нас есть для этого транспорт, но я просто переживаю, чтобы не было провокаций и обстрелов по конкретно сложившейся колонне".

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что темп продвижения войск страны-агрессора значительно "просел".

Также ранее мы информировали о том, что ВСУ не только защищают и удерживают позиции, но и постоянно контратакуют российских оккупантов.

А до этого наш портал сообщали о том, что пленный из "ЛНР" рассказал, как его отправили на войну.