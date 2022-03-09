Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая продолжает поддерживать мирных граждан своей страны и помогать всем людям, что оказываются в сложных ситуациях. В особенности речь идет о поиске пропавших детей, артистка с коллегами создала специальный телеграм-канал для помощи родителям.

Сегодня, девятого марта почитают Тараса Григоровича Шевченка, который в этот день родился. Артистка также решила высказаться.

«Тарас Григорьевич, Вы бы гордились нашими воинами, нашими людьми, стоящими за свою землю, Вы бы написали еще много гениальных стихов о том, что происходит сейчас. Мы обещаем, что будем стоять, ведь это была ваша земля и это наша земля ✊🇺🇦» - пишет Катерина.

В сети поддерживают:

«Наш талант, наш Шевченко 💙💛; гордится целый мир 🔥; Он все видит и гордится своим народом. Помним и любим.❤️; Слава Украине!; Так посмотришь издали на москаля - и вроде бы он человек, идет себе, как сирота. И где-то случается минута, Его бывает почти жалко, А ближе подойдешь - скотина! Или по-другому - москаль!; Боже помогай нашим защитникам».

Катя Осадчая - популярная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости из Украины, поддерживают борьбу украинцев против российской оккупации. А в этот раз Катя решила записать обращение к украинкам, поздравив их с праздником Весны.

"Украинки, защитницы, самые лучшие и красивые в мире женщины, с праздником вас. Вы сила, вы стойкость, вы умеете не плакать тогда, когда хочется сесть и разрываться, вы помогаете, поддерживаете, ухаживаете! Девушки, мы с вами на этот праздник все хотим одного – победы и мира. Пусть это наше желание воплотиться как можно скорее", - написано было под видео.

Напомним, Ефросинина иронично посмеялась над оккупантами с новой песней: "Ждали, что мы их встретим".

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