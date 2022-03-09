Как пишет Politeka.net, Влад Яма - популярный украинский танцор и хореограф. Звезда, как и другие украинские артисты, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупантами. А в этот раз Влад решил вспомнить, какая жизнь у него была до начала войны.
Влад опубликовал декабрьское фото, на котором позировал вместе со своим сыном. На снимке отец и сын были в бассейне.
"Декабрь... Смотрю старые фото и становится грустно...", - написал Влад Яма.
До этого Влад поздравил украинок с 8-м марта.
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Больше всего хочется, чтобы Ты не боялась громких звуков, не просыпалась ночью… Чтобы не снились ракеты… Чтобы мы просто обнимались и… не читали новости поминутно…
Девочки, поздравляю всех! И пусть следующий праздник будет настоящим!", - написал Влад Яма.
Напомним, "Холостячка" Огневич обратилась ко вражеским военным с серьезными заявлениями
А еще Politeka сообщала, что Комаров из "Мир наизнанку" показал, как поздравлял украинок с праздником
Также Politeka писала, что Дэвид Бекхэм, Джоан Роулинг и другие звезды пожертвовали миллионы долларов в Украину