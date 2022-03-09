Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - известная украинская актриса. Звезда, как и другие украинские знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. В новом видео Ольга напомнила украинцам, какая сегодня важная дата.
"9 марта 2022 -208 годовщина со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко.
Сегодня слово Кобзаря звучит в сердце почти каждого украинца. Ведь его поэзия – это гимн любви к человечеству, гимн борьбы за свободу и судьбу всех народов", - написано было в публикации.
Также звезда прочитала стихи маэстро на видео.
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Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:
"Молодец", "Боже, какие же правдивые слова Шевченко", "Пророчество Шевченко ... будто знал, будто заранее пророчествовал ... за нами правда, воля и сила", "Спасибо, Оля! Так красиво! Такое наследие имеем, таких творцов!".