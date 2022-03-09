Актриса Ольга Сумская, Народная и Заслуженная артистка Украины, показала себя и напомнила украинцам о важной дате.

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - известная украинская актриса. Звезда, как и другие украинские знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. В новом видео Ольга напомнила украинцам, какая сегодня важная дата.

"9 марта 2022 -208 годовщина со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко.

Сегодня слово Кобзаря звучит в сердце почти каждого украинца. Ведь его поэзия – это гимн любви к человечеству, гимн борьбы за свободу и судьбу всех народов", - написано было в публикации.

Также звезда прочитала стихи маэстро на видео.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Молодец", "Боже, какие же правдивые слова Шевченко", "Пророчество Шевченко ... будто знал, будто заранее пророчествовал ... за нами правда, воля и сила", "Спасибо, Оля! Так красиво! Такое наследие имеем, таких творцов!".