Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил, какие точки сейчас безуспешно пытаются захватить российские военные.

Об этом Алексей Арестович сказал во время эфира у Марка Фейгина.

«Три ключевые точки сейчас. Тыкаются под Бровары сейчас. Далеко от Броваров, но пытаются пройти. Там еще сложная местность. Получают от нас артиллерией, авиацией. Стараются в Николаев залезть, тоже получают... Стараются Харьков подрезать. Они перебрасывают примерно часть несчастных из так называемой "ЛНР" на север, где штурмовать не надо. Была попытка пройти на юг на Купянск и на Изюм. И подвинулись они из Николаева на север. Попытка так изобразить движение в сторону Кривого Рога и Никополя», - заявил советник главы ОП.

Также Арестович назвал причины провала россиян.

«Во-первых, не много войск, во-вторых, добро пожаловать на съедение, как говорится. Я смотрю, ничего их жизни не учит. Все тот же план реализуют, никаких попыток сымпровизировать. Все ничего, машина заставляет централизованно осуществлять план», – сказал советник руководителя ОП.

Арестович прогнозирует, что Россия сейчас проведет частичную мобилизацию.

«Их кинут без боевого слаживания. Ну то есть, это опять на смерть, добавят еще 20 тысяч трупов к тому, что уже есть. Это ужасная авантюра», - отметил он.

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