У арендодателей, которые предоставляют жилье беженцам по завышенным ценам, будут отбирать квартиры. Новое жесткое решение касается жителей Хмельницкого.

Об этом, как пишет Politeka.net, предупредил мэр города Александр Симчишин

«Есть немало случаев, когда мы видим резкий скачок на аренду квартиры. Квартира, стоившая 5 тыс. грн. в месяц, почему-то стала стоить 22 тыс. грн. Кто-то решил заработать на войне и на том огромном спросе, на беженцах, бегущих из городов, которые приняли на себя удар первыми?», - сказал в своем видеообращении Симчишин, опубликованном на Facebook.

Как отметил градоначальник, отныне таких арендодателей будут привлекать к ответственности.

«Очень надеюсь, что все поймут наши посылы и предупреждаю всех, что будут применяться соответствующие меры. Мы воспользуемся львовским опытом и опубликуем такие факты с адресами и фамилиями владельцев такого жилья. Пусть хмельничане знают «героев». Я лично, если мы будем видеть правдивость этой информации, буду обращаться в военное командование, в военную администрацию, а у них есть на это полномочия, изымать такое имущество в пользу государства», - заверил Симчишин.

Мэр также напомнил, что законодательство позволяет во время военного положения изымать имущество для нужд ВСУ. По его словам, в изъятые квартиры власти будут размещать беженцев, волонтерские центр или селить военных.

Напомним, ранее сообщалось, что у злостных нарушителей правил парковки будут изымать автомобили для нужд ВСУ. Решение вступит в действие с 1 апреля в Ужгороде.

Для изъятия автомобилей нарушителей Ужгородский городской совет планирует обращаться в Закарпатскую областную военную администрацию и полицию для принятия соответствующих решений.