Об этом, как пишет Politeka.net, предупредил мэр города Александр Симчишин
«Есть немало случаев, когда мы видим резкий скачок на аренду квартиры. Квартира, стоившая 5 тыс. грн. в месяц, почему-то стала стоить 22 тыс. грн. Кто-то решил заработать на войне и на том огромном спросе, на беженцах, бегущих из городов, которые приняли на себя удар первыми?», - сказал в своем видеообращении Симчишин, опубликованном на Facebook.
Как отметил градоначальник, отныне таких арендодателей будут привлекать к ответственности.
«Очень надеюсь, что все поймут наши посылы и предупреждаю всех, что будут применяться соответствующие меры. Мы воспользуемся львовским опытом и опубликуем такие факты с адресами и фамилиями владельцев такого жилья. Пусть хмельничане знают «героев». Я лично, если мы будем видеть правдивость этой информации, буду обращаться в военное командование, в военную администрацию, а у них есть на это полномочия, изымать такое имущество в пользу государства», - заверил Симчишин.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
ПВО отработала несколько воздушных целей над Днепропетровщиной, подробности: "Шандарахнуло хорошенько!"
Оккупанты позорно сбежали с поля боя, бросив технику: кадры трофеев, которые достались ВСУ
Потери врага, напавшего на Украину, достигли колоссальных цифр: новые данные Генштаба
"Российская армия сменила тактику": Арестович раскрыл новый замысел оккупантов в Украине
Мэр также напомнил, что законодательство позволяет во время военного положения изымать имущество для нужд ВСУ. По его словам, в изъятые квартиры власти будут размещать беженцев, волонтерские центр или селить военных.
Напомним, ранее сообщалось, что у злостных нарушителей правил парковки будут изымать автомобили для нужд ВСУ. Решение вступит в действие с 1 апреля в Ужгороде.
Для изъятия автомобилей нарушителей Ужгородский городской совет планирует обращаться в Закарпатскую областную военную администрацию и полицию для принятия соответствующих решений.