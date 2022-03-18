Переход на летнее время в Украине традиционно происходит в последние выходные марта, 2022 года эта дата приходится на 27 марта.

Стрелки часов нужно будет перевести на час вперед в 3 часа ночи.

Это регулируется постановлением Кабмина от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины". Время переводится дважды в год:

На летнее-последнее воскресенье марта в 03: 00 на 1: 00 вперед;

На зимнее-в последнее воскресенье октября в 04:00 на 1 час назад.

Влияние на здоровье

Отметим, специалисты обращают внимание, что с переводом часов связаны проблемы со здоровьем. В частности речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях, травмах, психических расстройствах, а также заболеваниях, связанных с иммунной системой.

Врачи советуют перед переводом времени максимально выровнять свой график сна за неделю до перевода сдвигая время отхода ко сну и пробуждения на 15 минут ежедневно.

Многие эксперты считают, что адаптированным временем для украинцев считается постоянное зимнее время.

Отмена перехода на летнее время

Последние несколько лет регулярно предпринимались попытки отказаться от перевода стрелок часов.

Последняя из них была в 2021 году, когда 3 марта Верховная Рада приняла законопроект "об исчислении времени в Украине" (№4201) в первом чтении. Этот законопроект предусматривает установление и закрепление на территории Украины единого киевского времени, а также отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов. Однако принять проект закона во втором чтении не смогли и отправили на доработку.

А как в других странах?

Отменить перевод часов планируют и в других странах. Еврокомиссия выступает за отмену перехода на зимнее и летнее время с 1996 года. А 2021 год должен был стать последним годом перевода стрелок. Однако процесс затормозился, и дату сдвинули к 2026 году. Страны ЕС в 2022 году продолжат переход на летнее время, кроме того, в ЕС сразу три часовых пояса.