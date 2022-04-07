Жители временно оккупированных территорий Украины после многолетней российской пропаганды пришли в ужас от реалий «русского мира».

Об этом свидетельствует соответствующий телефонный разговор, перехваченный и опубликованный в сети СБУ.

Не секрет, что начиная с 2014 года россия вела активную пропаганду на временно оккупированных территориях Украины, рассказывая местным жителям ужасы о «бандеровцах». Однако, с началом полномасштабной войны против Украины даже любители «русского мира» на захваченных территориях смогли увидеть настоящую сущность оккупантов.

Так, местная жительница пожаловалась в телефонном разговоре на беспредел «освободителей».

«Тут ужас, что творится! Куда мне Соню прятать? Как они лезут в дом и насилуют…и что хотят! Мы им колбасы, мы им пирожки, а что это творится!...Сережа, поезжай сюда и посмотри, что здесь делается! Я всегда верила тебе! Верила, как ты мне объяснял за бандеровцев… я возненавидела их. А теперь кого мне ненавидеть?», - со слезами в голосе произносит на записи женщина.

При этом ее собеседник предлагает ей только переехать куда-то «подальше».

«Чего они такие? Они подъезжают, спрашивают парней: где тут молодые девочки? Что это такое?», - не может успокоиться женщина.

Она призналась, что очень боится за свою 14-летнюю внучку.

Напомним, оккупанты не выпускают мужчин из Мелитополя, мэр рассказал подробности.

Как сообщала Politeka, выяснилось, что захватили защитники во время блестящей операции.

Также Politeka писала, что оккупанты выдали правду о беспределе российских офицеров.