В Запорожской области оккупанты начали брать на учет местных мужчин. Мужчин на оккупированных территориях будут заставлять воевать на стороне подразделений российской армии.

Об этом в эфире информационного марафона заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Началась перепись мужского населения, повестки им не вручаются, но все к тому идет. Они их будут пускать как живую силу, они не будут им доверять, но им это необходимо, потому что у них огромная демотивация, они не могут справляться с нашими Вооруженными силами, с нашим духом, поэтому они это делают", - сказал он.



Кроме того, Федоров сообщил, что в Мелитополе коллаборанты вместе с российскими военными занимаются мародерством. Они приходили к малым бизнесменам, заходили в их квартиры, забирали все ценное. Не пренебрегали ничем – начиная от телевизоров и заканчивая украшениями. Сейчас они ходят по квартирам, из которых люди выехали, и тоже грабят.

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