В осажденном российскими оккупантами Мариуполе не стало известного украинского тренера по боксу Владимира Кленина.

Трагическую новость сообщили в Федерации бокса Украины. Отмечалось, что Кленин погиб 7 апреля в Мариуполе, однако точная причина смерти не называлась. Тренеру был 81 год.

Владимир Кленин окончил Ждановский металлургический институт и Киевский университет физкультуры и спорта. С 1985 да являлся обладателем звания заслуженного тренера. Работе с боксерами Кленин посвятил 40 лет своей жизни.

Знакомые с тренером рассказывали, что он обладал «взрывным» характером. Впрочем, это не мешало ему всегда сохранять спокойствие во время соревнований.

Среди учеников Кленина были чемпион Украины и бронзовый призер Кубка мира Евгений Зыков, чемпион Украины и двукратный чемпион мира среди военнослужащих Олег Кудинов, а также Владимир Дворцов – который в 1990-1992 годах возглавлял сборную СССР, а в 1996 году стал тренером Олимпийской сборной Украины по боксу.

«Федерация бокса Мариуполя и вся боксерская семья, выражает глубокие соболезнования семье и близким Владимир Васильевич! Светлая память!», - написали коллеги покойного.

Напомним, на 28 году жизни перестало биться сердце украинского врача.

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