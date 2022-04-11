Один из солдат рассказал страшные вещи об отношении российских командиров к ним.

Российский командир застрелил получившего ранение оккупанта со словами "раненых лошадей пристреливают". Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в интервью изданию LB.ua.

"В Киеве я видела своими глазами 34 военнопленных - 24 рядовых и 10 офицеров. Я лично с ними общалась... Один из солдат рассказал страшные вещи об отношении командиров к ним. Говорит, что когда попали в засаду, что-то взорвалось. Их командир, подполковник, увидел раненого в ногу солдата и застрелил его из словами: "Раненных лошадей пристреливают", - сказала Денисова.

Также Денисова рассказала, что была поражена, внешним видом солдат "второй армии мира".

В частности, ее удивили резиновые сапоги. Сначала она подумала, что оккупанты где-то переобулись перед тем, как попасть в плен, но они рассказали, что это их форма, чтобы ноги не промокли.

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