В Минкульте задокументировали более 200 эпизодов разрушения культурного наследия в Украине российскими военными преступниками.

Министерство культуры уже зафиксировано более 200 эпизодов военных преступлений рф против культурного наследия в Украине. Так, за время вторжения рф, среди прочего были повреждены 12 музеев и историко-архитектурных заповедников, 6 театров и кинотеатров, 5 библиотек.

Преступления зафиксированы на территории 10 областей Украины и в Киеве:

Киев – 5;

Харьковской области – 54;

Донецкой – 22;

Черниговской – 16;

Киевской – 10;

Луганской – 9;

Сумской – 9;

Запорожской – 4;

Житомирской – 4;

Днепропетровской – 1;

Херсонской – 1.

Напомним, что разрушение объектов культурного наследия является военным преступлением по Гаагской конвенции 1954 года. В настоящее время сбор информации продолжается и министерство верифицирует доказательную базу для дальнейшего использования в Международном уголовном суде в Гааге.

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