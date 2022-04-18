Министерство культуры уже зафиксировано более 200 эпизодов военных преступлений рф против культурного наследия в Украине. Так, за время вторжения рф, среди прочего были повреждены 12 музеев и историко-архитектурных заповедников, 6 театров и кинотеатров, 5 библиотек.

Преступления зафиксированы на территории 10 областей Украины и в Киеве:

  • Киев – 5;
  • Харьковской области – 54;
  • Донецкой – 22;
  • Черниговской – 16;
  • Киевской – 10;
  • Луганской – 9;
  • Сумской – 9;
  • Запорожской – 4;
  • Житомирской – 4;
  • Днепропетровской – 1;
  • Херсонской – 1.

Мариуполь, война, драмтеатр

Напомним, что разрушение объектов культурного наследия является военным преступлением по Гаагской конвенции 1954 года. В настоящее время сбор информации продолжается и министерство верифицирует доказательную базу для дальнейшего использования в Международном уголовном суде в Гааге.

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