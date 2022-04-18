Министерство культуры уже зафиксировано более 200 эпизодов военных преступлений рф против культурного наследия в Украине. Так, за время вторжения рф, среди прочего были повреждены 12 музеев и историко-архитектурных заповедников, 6 театров и кинотеатров, 5 библиотек.
Преступления зафиксированы на территории 10 областей Украины и в Киеве:
- Киев – 5;
- Харьковской области – 54;
- Донецкой – 22;
- Черниговской – 16;
- Киевской – 10;
- Луганской – 9;
- Сумской – 9;
- Запорожской – 4;
- Житомирской – 4;
- Днепропетровской – 1;
- Херсонской – 1.
Напомним, что разрушение объектов культурного наследия является военным преступлением по Гаагской конвенции 1954 года. В настоящее время сбор информации продолжается и министерство верифицирует доказательную базу для дальнейшего использования в Международном уголовном суде в Гааге.
«Производство поставлено на паузу»: всплыли большие проблемы рф с вооружением
"Был подбит с суши": мать выжившего моряка рассказала о судьбе экипажа крейсера "Москва"
«Производство поставлено на паузу»: всплыли большие проблемы рф с вооружением
В Киев вернулся британский спецназ: уже возобновили активную подготовку военных Украины
Трагедия на трассе на Днепропетровщине, много погибших: кадры с места
Напомним, Нашлись новые российские семьи, чьи сыновья пропали без вести на крейсере "Москва": родственники требуют ответов.
Как сообщала Politeka, "Оборона Мариуполя продолжается": украинские защитники провели контратаку, уничтожив технику противника.
Также Politeka писала, что "Швырнули в канавы, как мусор": на Харьковщине оккупанты оставили тела своих солдат, бросали даже раненных.