Кроме того, были уничтожены три роты 51-го парашютно-десатного полка и рота 137-го парашютно-десантного полка.

Оккупанты продолжают нести значительные потери личного состава. Новые подробности сообщил Генеральный штаб ВСУ вечером 19 апреля.

Чтобы решить проблемы комплектования подразделений руководство вооруженных сил рф позволило подписание краткосрочных контрактов сроком от трех месяцев и упростить форму проведения психофизического отбора будущих кандидатов. Однако указанные меры не привели к желаемому эффекту.

По имеющейся информации, с начала года, для прохождения службы в 42 частях Южного военного округа было отобрано всего 130 военнослужащих военной службы по контракту. 22 из них уже отказались от участия в так называемой “специальной операции” на территории Украины.

Особую потребность в комплектовании личным составом имеют подразделения, принимающие непосредственное участие в вооруженной агрессии на территории Украины.

По имеющейся информации, в 200-й отдельной мотострелковой бригаде 14-го армейского корпуса береговых войск Северного флота был уничтожен личный состав двух батальонных тактических групп.

Кроме того, на территории Украины были уничтожены три роты 51-го парашютно-десатного полка и рота 137-го парашютно-десантного полка, входящих в состав 106-й парашютно-десантной дивизии.

Напомним, ВСУ нанесли большие потери оккупантам Донецкой области: пошли в контрнаступление и отбили город

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