С территории завода "Азовсталь" в Мариуполе выехали автобусы с украинскими военными.

Об этом сообщает Reuters

В сообщении говорится, что свидетель на месте событий сообщил – из "Азовстали" выехали около 10 автобусов с украинскими защитниками.

Отметим, что накануне командир полка "Азов" Денис Прокопенко сказал, что они выполнили задание и хочет сохранить жизнь подчиненным. Об этом стало известно в Telegram

"Защитники Мариуполя выполнили приказ, не смотря на все трудности, 82 дня оттягивали превосходящие силы противника на себя и дали возможность украинской армии перегруппироваться, подготовить больше личного состава и получить большое количество вооружения от стран-партнеров.

Ни одно вооружение не будет работать без профессионально подготовленных военнослужащих, что делает их самым ценным элементом армии.

Ради сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа", - сказал он.

Сейчас направление эвакуации неизвестно. Ждем детальную информацию от представителей власти Украины.