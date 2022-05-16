С территории завода "Азовсталь" в Мариуполе выехали автобусы с украинскими военными.
Об этом сообщает Reuters
В сообщении говорится, что свидетель на месте событий сообщил – из "Азовстали" выехали около 10 автобусов с украинскими защитниками.
Отметим, что накануне командир полка "Азов" Денис Прокопенко сказал, что они выполнили задание и хочет сохранить жизнь подчиненным. Об этом стало известно в Telegram
"Защитники Мариуполя выполнили приказ, не смотря на все трудности, 82 дня оттягивали превосходящие силы противника на себя и дали возможность украинской армии перегруппироваться, подготовить больше личного состава и получить большое количество вооружения от стран-партнеров.
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Ни одно вооружение не будет работать без профессионально подготовленных военнослужащих, что делает их самым ценным элементом армии.
Ради сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа", - сказал он.
Сейчас направление эвакуации неизвестно. Ждем детальную информацию от представителей власти Украины.