Рф сконцентрировала 106 батальонно-тактических групп на территории Украины. Войска рф дислоцируются по географическому принципу: есть восточное, центральное, западное и южное направления. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны США.
В Пентагоне отметили, что эти 50 БТГ разбросаны между Херсоном с запада и Мариуполем с востока. Также ВС рф сконцентрированы в районе Запорожья с севера, где они захватили АЭС в Энергодаре и вплоть до поселка Большая Новоселка Донецкой области.
На других участках сосредоточены меньшие группировки российских БТГ, например, в восточной группировке примерно 20 БТГ, но не все они на территории Украины. А на центральном направлении меньше 20 БТГ, все они сосредоточены на украинской территории.
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Старший представитель защиты Пентагона рассказал, что за выходные россияне прибавили только одну БТГ в Украине, поэтому их количество увеличилось со 105 до 106.
Напомним, что ВСУ преуспели, там где оккупанты потерпели поражение: появилась обновленная карта обстановки на фронте.
Как сообщала Politeka, оккупанты захлебнулись от зависти после увиденного вооружения ВСУ.
Также Politeka писала, что оккупанты увеличат темп наступления, в разведке Британии указали на главную опасность.