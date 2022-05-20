С 18 июля по 10 августа 2022 года продлится основная сессия ЗНО-2022, которая в этом году будет проходить в виде национального мультипредметного теста (НМТ). Об этом сообщили на официальном сайте города.
Важно помнить, что с 20 мая по 7 июня потенциальные участники национального мультипредметного тестирования должны подтвердить на информационной странице участника тестирования свое желание о прохождении теста и выбрать из предложенного перечня населенный пункт, в котором он/она планирует быть в период проведения НМТ.
Результаты основной сессии ЗНО-2022 разместят на информационных страницах до 12 августа.
Для тех, кто не сможет принять участие в основной сессии, будут проведены:
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- дополнительная сессия-с 16 по 20 августа;
- специальная сессия-с 12 по 16 сентября.
До 12 июля 2022 года для зарегистрированных участников появится возможность скачать со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указана дата, время и место проведения НМТ.
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