Выпускники, которые не подтвердят свое участие, не смогут сдать тестирование.

С 18 июля по 10 августа 2022 года продлится основная сессия ЗНО-2022, которая в этом году будет проходить в виде национального мультипредметного теста (НМТ). Об этом сообщили на официальном сайте города.

Важно помнить, что с 20 мая по 7 июня потенциальные участники национального мультипредметного тестирования должны подтвердить на информационной странице участника тестирования свое желание о прохождении теста и выбрать из предложенного перечня населенный пункт, в котором он/она планирует быть в период проведения НМТ.

Результаты основной сессии ЗНО-2022 разместят на информационных страницах до 12 августа.

Для тех, кто не сможет принять участие в основной сессии, будут проведены:

дополнительная сессия-с 16 по 20 августа;

специальная сессия-с 12 по 16 сентября.

До 12 июля 2022 года для зарегистрированных участников появится возможность скачать со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указана дата, время и место проведения НМТ.

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