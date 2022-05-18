То же касается и пенсионеров, которые получали выплаты наличными.

В Пенсионном фонде Украины рассказали об особенностях начисления и выплаты пенсии гражданам, которые эвакуировались за границу и не могут получить деньги из-за просрочки банковских карт.

На Facebook-странице ПФУ украинка, которая сейчас находится за границей, обратилась с таким вопросом. Женщина рассказала, что у нее закончился срок действия карточки для выплаты пенсии, а получить новую она пока не может, поскольку находится за пределами Украины. Поэтому пенсионерка поинтересовалась, может ли она перевести пенсионные выплаты на карту другого банка.

"Истек срок действия карты. Получить новую не могу, нахожусь за пределами Украины. Но есть действующая карта Монобанка. Можно ли перечислять пенсию на эту карту? Все реквизиты есть", - спросила пенсионерка.

В Пенсионном фонде объяснили, что это невозможно, но пенсия никуда не денется: деньги будут накапливаться на счету, и после возвращения в Украину можно будет получить всю сумму.

"Средства будут накапливаться на вашем счету. Вы сможете их получить по возвращении", - ответили в ПФУ.

Также, добавили в Пенсионном фонде, украинцы, которые получали пенсии наличными, смогут получить выплаты по возвращении, деньги никуда не исчезнут.

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