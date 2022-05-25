Все центры для прохождения национального мультипредметного теста будут обеспечены специальным оборудованием. Об этом сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в эфире телемарафона.
"То есть НМТ будет проходить онлайн, но при физическом присутствии абитуриента в центре тестирования. Там также будет инструктор и специально настроенные компьютеры, подключенные к сети Украинского центра оценивания качества образования", - пояснил Горбачев.
Образовательный омбудсмен добавил, что каждый участник ЗНО-2022 будет самостоятельно решать, как распределить 120 минут, предоставленные для выполнения теста.
"Отличие этого теста от классического ЗНО заключается в том, что это тестирование не предполагает открытых ответов. То есть там не будет связного высказывания, а лишь ответы на конкретные вопросы, которые поставлены в тестах", – подчеркнул эксперт.
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Отметим, основная сессия ЗНО-2022, которая в этом году будет проходить в виде национального мультипредметного теста (НМТ), продлится с 18 июля по 10 августа 2022 года.
Для тех, кто не сможет принять участие в основной сессии, будут проведены:
- дополнительная сессия - с 16 по 20 августа;
- специальная сессия - с 12 по 16 сентября.
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