В 2022 году выпускники будут сдавать упрощенное внешнее независимое оценивание онлайн, но при физическом присутствии в центре тестирования.

Все центры для прохождения национального мультипредметного теста будут обеспечены специальным оборудованием. Об этом сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в эфире телемарафона.

"То есть НМТ будет проходить онлайн, но при физическом присутствии абитуриента в центре тестирования. Там также будет инструктор и специально настроенные компьютеры, подключенные к сети Украинского центра оценивания качества образования", - пояснил Горбачев.

Образовательный омбудсмен добавил, что каждый участник ЗНО-2022 будет самостоятельно решать, как распределить 120 минут, предоставленные для выполнения теста.

"Отличие этого теста от классического ЗНО заключается в том, что это тестирование не предполагает открытых ответов. То есть там не будет связного высказывания, а лишь ответы на конкретные вопросы, которые поставлены в тестах", – подчеркнул эксперт.

Отметим, основная сессия ЗНО-2022, которая в этом году будет проходить в виде национального мультипредметного теста (НМТ), продлится с 18 июля по 10 августа 2022 года.

Для тех, кто не сможет принять участие в основной сессии, будут проведены:

дополнительная сессия - с 16 по 20 августа;

специальная сессия - с 12 по 16 сентября.

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