На 2022 год правительство запланировало несколько этапов повышения пенсий. Пенсии в Украине с 1 июля могут пересчитать в том случае, если Кабмин найдет на это возможность в бюджете.
Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная во время телемарафона, пишет Сегодня.
Она отметила, что будут перечисляться надбавки за сверхурочный стаж и если у людей есть дополнительные выплаты, привязанные к прожиточному минимуму.
Как повысят выплаты:
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минимальную пенсию с 1934 до 2027 грн;
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максимальную пенсию с 19 340 до 20 270 грн;
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надбавку за стаж сверх нормы с 19,34 до 20,27 грн за год.
Стоит отметить, что министр добавила - пенсии в июне будут начисляться работающим пенсионерам с доплатами за апрель и май, ведь именно 1 апреля согласно законодательству Украины должен проводиться перерасчет.
Напомним, в ПФУ сообщили об изменениях после нового решения Рады.
Также сообщалось, денежная помощь от международных организаций, украинцам сказали, как ее получить.
Также Politeka.net писала, что некоторые украинцы в июне получат пенсии с доплатами.