На 2022 год правительство запланировало несколько этапов повышения пенсий. Пенсии в Украине с 1 июля могут пересчитать в том случае, если Кабмин найдет на это возможность в бюджете.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная во время телемарафона, пишет Сегодня.

Она отметила, что будут перечисляться надбавки за сверхурочный стаж и если у людей есть дополнительные выплаты, привязанные к прожиточному минимуму.

Как повысят выплаты:

минимальную пенсию с 1934 до 2027 грн;

максимальную пенсию с 19 340 до 20 270 грн;

надбавку за стаж сверх нормы с 19,34 до 20,27 грн за год.

Стоит отметить, что министр добавила - пенсии в июне будут начисляться работающим пенсионерам с доплатами за апрель и май, ведь именно 1 апреля согласно законодательству Украины должен проводиться перерасчет.

Напомним, в ПФУ сообщили об изменениях после нового решения Рады.

Также сообщалось, денежная помощь от международных организаций, украинцам сказали, как ее получить.

Также Politeka.net писала, что некоторые украинцы в июне получат пенсии с доплатами.