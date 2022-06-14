Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в ответе ПФУ на вопрос о выплатах.
"Осуществляется ли доплата в размере 500 грн при достижении 80 лет? Отцу исполнилось 80 лет 18 мая",- говорится в обращении к ПФУ.
В свою очередь в Пенсионном Фонде напомнили, что согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №849 «Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году и в дальнейшем» с 1 марта 2021 г. гражданам, которым исполнилось 80 и более лет, у которых ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом надбавок не достигает размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии за 2020 год (10340,35 грн), предоставлено ежемесячную компенсационную выплату в размере до 500 гривен.
«Ежемесячная компенсационная выплата пенсионерам, которые получают пенсию и достигли 80-летнего возраста после 1 марта 2021 г., устанавливается и выплачивается с даты достижения ими указанного возраста», - добавили в ПФУ.
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Также в Пенсионном Фонде отметили, что в случае, когда после установления ежемесячной компенсационной выплаты размер пенсионных выплат с учетом повышений (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной), у пенсионеров не достигает 2 600 гривен, таким людям предоставляется доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера, которая учитывается при дальнейших перерасчетов пенсии.
Также в Пенсионном Фонде проинформировали, что по состоянию на 12 июня на пенсионные выплаты направлено 31,0 млрд грн, в том числе 9,2 млрд грн – на выплату пенсий через АО “Укрпочта”, 21,8 млрд грн – через уполномоченные банки.
Напомним, в ПФУ предупредили, что будет с пенсиями на фоне резкого падения зарплат в Украине: раскрыты новые суммы.
Также Politeka.net писала, что в ПФУ сообщили об изменениях после нового решения Рады.
Кроме того Politeka.net сообщала, что пенсионеров ждет повышение выплат в июне.