Так, по последним официальным данным, число лиц старше 60 лет, которые прибыли в иностранные государстваа после 24 февраля 2022 года составляет 502 980 человек, пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение Верховной Рады.

При этом отмечается, что органами Пенсионного фонда и соцзащиты осуществляется ежемесячное начисление пенсий и социальных пособий как внутренне перемещенным лицам, так и гражданам, которые выехали за границу, а выплаты осуществляются независимо от зарегистрированного места жительства получателя в течение военного положения.

Впрочем для получения денег есть важное условие.

Как отмечает ВР, граждане, выехавшие за границу из-за войны, могут получать свои пенсионные и социальные выплаты только в том случае, если до войны получали эти выплаты через учреждения банков.

"В таком случае они могут свободно пользоваться за рубежом банковскими карточками украинских банков и получать свои выплаты. Трудности с получением пенсионных и социальных выплат возникают у граждан Украины, которые находятся за границей, но получали соответствующие выплаты через почтовые отделения АО «Укрпочта», - говорится в сообщении.

Об этом свидетельствуют обращения граждан на «горячую линию» Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Также отмечается, что в соответствии с позицией Минсоцполитики лицо, которому выплачивала пенсию «Укрпочта», может изменить способ получения выплаты, а именно получать пенсию через платежную карточку.

Так, можно без визита в отделение банка открыть платежную карту через официальный сайт или мобильное приложение банка. При этом, при открытии счета идентификация клиента осуществляется банком путем видеоверификации. Сейчас такая услуга доступна в Приватбанке.

Вместе с тем, ПФУ, подтверждая наличие положений законодательства о возможности избрания получателем пенсий способа доставки пенсионных средств путем подачи соответствующего заявления через web-портал с использованием квалифицированного электронной подписи, видит, что такое изменение процедуры порядка представления заявлений об изменении способа выплаты пенсии (как и заявлений о назначении пенсии) требует дополнительных изменений в законодательстве, в том числе определение других надежных средств идентификации личности.

Напомним, в ПФУ предупредили, что будет с пенсиями на фоне резкого падения зарплат в Украине: раскрыты новые суммы.

Также Politeka.net писала, что в Пенсионном фонде разъяснили, кто из украинцев имеет право на доплату в размере 500 гривен.

Кроме того Politeka.net сообщала, что в ПФУ сообщили, как оформить пенсию по потере кормильца.